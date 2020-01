La notizia che in queste ore sta decisamente facendo il giro di Genova, sponda Sampdoria, è quella di una clamorosa offerta per Ronaldo Vieira. Sul centrocampista classe 1998 si starebbe infatti muovendo il West Ham, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra davvero significativa per il giovane mediano.



Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, gli Hammers potrebbero proporre circa 20 milioni per il calciatore scuola Leeds. Stando a Sampnews24.com però la Sampdoria, al netto dell'importante plusvalenza che si profila, difficilmente lascerà partire il calciatore. Lo stesso Ranieri si sarebbe detto contrario all'addio di Vieira, in una zona di campo dove gli uomini a disposizione del mister sono contati.