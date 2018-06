Laè alle prese con il rebus Dennis Praet. Se il centrocampista belga dovesse partire (anche se non è escluso che Giampaolo lo possa avere un'ulteriore stagione a Genova ) il Doria dovrà necessariamente sostituire la mezz'ala classe 1994. E per farlo potrebbe pescare in casa. Ieri si è parlato molto di Fofana, ma il nome in pole attualmente sarebbe quello di JakubSarebbe il centrocampista ceco il vero sogno di mercato di Osti e Sabatini. Classe 1996, titolare da due anni con la maglia del club bianconero dopo l'esperienza ad Ascoli, Jankto viene valutato dai friulani circaeuro. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la Samp punterebbe a spendere qualcosa in meno rispetto alle pretese economiche dei Pozzo. Sul giocatore però c'è parecchia concorrenza: in Italia lo vogliono, ma Jankto ha parecchie richieste anche dalla Premier League, campionato che incontra il suo gradimento.