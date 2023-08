La Sampdoria ha visto sfumare Pellegrino, che pare essere ad un passo dal Milan. Il club blucerchiato, però, è vicino ad assicurarsi un altro giocatore giovane per il reparto, ossia Facundo Gonzalez, centrale uruguaiano appena acquistato dalla Juventus. Il Doria aveva seguito Gonzalez anche prima dei bianconeri, che però hanno messo sotto contratto il classe 2003: la dirigenza genovese ha comunque mantenuto i contatti, ed ora è ad un passo dalla fumata bianca.



Sino a ieri, il club in vantaggio pareva essere la Salernitana, con il Pisa pronto a subentrare. Nelle ultime ore però c'è stata una netta accelerata della Samp, passata in testa nella corsa al giocatore anche grazie ai buoni rapporti con la dirigenza piemontese. L'accordo con la Juve è ad un passo, in questo momento i blucerchiati sono davvero vicini a chiudere l'operazione.