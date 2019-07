La Sampdoria punta sempre Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino in forza al Genk. E' lui il prescelto dalla dirigenza blucerchiata per sostituire l'eventuale partenza di Dennis Praet, tanto è vero che il Doria avrebbe concretizzato questo interessamento effettuando alcuni viaggi in Belgio. Nel corso dell'ultima spedizione, tenutasi qualche giorno fa, la Samp avrebbe anche trovato l'accordo con il Genk sulla base di una cifra inferiore ai 15 milioni.



Secondo Alfredo Pedullà la trattativa si potrà concludere però soltanto quando si capirà chi sarà il proprietario della Sampdoria. Il rischio a questo punto è che qualche società provi ad inserirsi per 'scippare' Malinovskyi, giocatore che oltretutto gode di parecchio mercato.