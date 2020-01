La Sampdoria, dopo l'innesto di Tonelli, è pronta a chiudere un altro acquisto nella sessione invernale di calciomercato. La squadra con cui i blucerchiati si stanno rapportando è sempre il Napoli, e il calciatore in questione sarebbe Amin Younes, esterno offensivo che ha raccolto il gradimento di Ranieri e della dirigenza.



Secondo Sportitalia l'intesa tra il Doria e gli azzurri sarebbe già stata raggiunta sotto ogni aspetto. A mancare però sarebbe ancora l'assenso del giocatore. Ora Younes dovrà scegliere la sua destinazione tra quelle che gli sono state proposte dalla dirigenza azzurra: le altre società in lizza sono infatti Torino e Genoa. In caso la decisione dovesse ricadere sulla Samp, da Corte Lambruschini a quel punto dovranno cedere Caprari, corteggiato dal Sassuolo.