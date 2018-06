Tutti i tifosi della Sampdoria hanno ben presenti i ruoli in cui i blucerchiati si devono rinforzare in vista della prossima stagione. Nel corso della stagione, la squadra di Giampaolo spesso si è ritrovata a soffrire sulle corsie, ed è lì che gli uomini mercato di Corte Lambruschini interverranno. A sinistra l'ultima idea in ordine cronologico è quella che conduce a Mario Rui, mentre a destra la situazione è più ingarbugliata. La maglia da titolare nel campionato che si è appena concluso è stata spesso appannaggio di Bartosz Bereszynski, che ha garantito una buona continuità di prestazioni. La sua riserva, ossia Jacopo Sala, pare attualmente diretto al Bologna (potrebbe rientrare in uno scambio con Krafth).



Le gerarchie sembrerebbero ben definite, perchè il Doria si ritroverebbe così Bereszynski, Krafth e con Ferrari adattabile al ruolo di terzino destro. Attenzione però: il polacco ha molto mercato, piace a numerose big e non ha mai nascosto il suo desiderio di tentare un'esperienza in Premier League. Alla Samp non ci sono incedibili, quindi a fronte di un'offerta importante (da 12-15 milioni) Bereszynski potrebbe anche lasciare Genova. Sino a ieri, in pole per sostituirlo c'era un pupillo di Sabatini, ossia Bruno Peres, ma ora che Roma e Torino hanno trovato l'accordo per il ritorno in granata del terzino brasiliano, la pista sarebbe definitivamente sfumata.



Stando a Il Secolo XIX la Samp starebbe considerando anche la possibilità di trattenere il giovane Gabriele Rolando, genovese classe 1995 cresciuto nelle giovanili blucerchiate e reduce da una buona esperienza da titolare al Palermo, in Serie B. L'idea sarebbe quella di valutare Rolando in ritiro ed eventualmente confermarlo come vice Bereszysnki, in caso l'ex Legia Varsavia dovesse rimanere a Genova.