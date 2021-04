L'allenamento differenziato svolto ieri dall'attaccante della Sampdoria Keita Balde aveva preoccupato i tifosi blucerchiati, considerando anche la probabile indisponibilità in vista della sfida con la Roma di Torregrossa e le condizioni non perfette di Quagliarella. Keita era piaciuto contro il Sassuolo a Ranieri, ma ieri il numero 10 blucerchiato si era concentrato su un lavoro specifico in palestra, sollevando qualche dubbio sul suo possibile impiego.



In realtà secondo Sampnews24.com il problema di Keita dovrebbe essere soltanto un leggero affaticamento muscolare, e le sue condizioni non preoccupano in vista della sfida con la Roma. L'ex Lazio sarà della partita, anche se non è ancora dato sapere se come titolare o come subentrante a gara in corso.