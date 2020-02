Che cosa hanno in comune Edinson Cavani, Gaston Ramirez e Naithan Nandez? Sono tutti ottimi calciatori uruguaiani, tutti vengono gestiti dal potente procuratore Pablo Bentancur, e tutti sono stati in un momento o nell'altro ad un passo dalla Fiorentina. A rivelarlo è stato proprio il procuratore a La Nazione: "Sono miei assistiti, e posso assicurare che tutti i tre per motivi diversi sono stati vicinissimi alla Fiorentina».



"Per Cavani era tutto fatto con Corvino" ha aggiunto Bentancur. "Poi non si liberò il posto da extracomunitario ed intervenne Zamparini, che all’epoca del Palermo comprava tutto il meglio. Come Dybala e Pastore. Anche Gaston Ramirez era della Fiorentina. Aveva firmato il contratto ma Felipe, il difensore viola acquistato dall’Udinese, rifiutò il Bologna e saltò tutto". Ramirez poi è approdato alla Sampdoria, per fortuna dei blucerchiati, e domenica affronterà quello che poteva essere un pezzetto del suo passato.