La stagione 2019-2020 sarà un'annata cruciale per la Sampdoria. Gli stravolgimenti riguarderanno tutti i livelli del club blucerchiato, a partire dalla rosa, passando per la panchina e probabilmente anche per quanto riguarda le cariche più importanti in seno alla società doriana. Potrebbero esserci infatti anche clamorosi stravolgimenti nell'organigramma genovese a partire dai vertici.



In dubbio secondo Il Secolo XIX ci sarebbe nientemeno che l'avvocato Antonio Romei, storico braccio destro di Ferrero e ad oggi anche vicepresidente della Samp, con ampi poteri e deleghe. Secondo il quotidiano Romei, che ieri era in FIGC per discutere il nuovo codice di giustizia sportiva, starebbe riflettendo sulla sua permanenza a Genova dopo che i suoi rapporti con il Viperetta si sono incrinati, anche a seguito della vicenda della cessione societaria.



Nel frattempo dopo l'addio di Sabatini anche il comparto tecnico della Samp potrebbe subire degli stravolgimenti. Il Doria aveva sondato Romairone, per affiancarlo ad Osti, ma secondo alcuni rumors potrebbe rientrare a Genova anche Daniele Pradè, dopo un solo anno all'Udinese.