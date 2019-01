Gianluca Caprari è stato trasportato questo primo pomeriggio alla clinica Albaro di Genova per sottoporsi ad accertamenti medici d'urgenza. Come riportato da TeleNord l'attaccante della Sampdoria si è fermato per un problema al piede e si sospetta addirittura la rottura del malleolo. Se le indiscrezioni fossero confermate l'attaccante, tra l'altro corteggiatissimo dal Sassuolo sul mercato, rischierebbe almeno due mesi di stop.