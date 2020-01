Attualmente nella rosa della Sampdoria uno dei giocatori tra quelli che stanno mantenendo gli standard di rendimento più alti è sicuramente Karol Linetty. Oggi il classe 1995 è un centrocampista capace di interpretare tutti i ruoli, segna e fa segnare, e per questo motivo la Sampdoria vuole blindarlo. Già da parecchio tempo ormai il club blucerchiato sta discutendo il rinnovo del polacco, per farlo diventare una bandiera blucerchiata delle prossime stagioni.



L'attuale accordo tra la Samp e l'ex Lech Poznan scadrà a giugno 2021. Da Corte Lambruschini invece intendono prolungarlo sino a giugno 2025, aggiungendo anche un'opzione per il 2026. La Samp sarebbe pronta a raddoppiare il suo stipendio, che passerebbe dagli attuali 450mila euro sino a quasi 1 milione netto, mantenendolo in blucerchiato sino ai 30 anni.



Da parte di Linetty pare esserci assoluta disponibilità a rimanere a Genova, approfittando anche del segnale di stima della Samp, anche perchè il giocatore al contrario di tanti altri secondo Il Secolo XIX non ha alcun timore di mettere radici in Liguria, dove sta benissimo. Resterebbe soltanto qualche dettaglio ancora da limare, prima della fumata bianca.