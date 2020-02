E' un Massimo Ferrero molto nervoso, quello che viene dipinto dall'edizione genovese de La Repubblica in edicola oggi. Nella consueta rubrica settimanale a firma Renzo Parodi, il giornalista tratteggia il Viperetta come particolarmente scatenato in questi giorni, nonostante una situazione quantomeno delicata dal punto di vista della classifica per la Sampdoria.



"Ranieri nega che esistano situazioni di disturbo" si legge sul quotidiano "e però mi risulta che Ferrero si sia presentato a Bogliasco facendo discorsi destabilizzanti: 'I giornali scrivono cazzate, non è vero che vendo', e che attacchi in pubblico i suoi collaboratori (con Romei la distanza è siderale e incolmabile), minacciandoli di licenziamento; e che censuri qualche calciatore secondo lui costato troppo. Come se li avesse acquistati un altro e non lui…"