Il Coronavirus ha avuto effetti anche sull'Europeo, inizialmente previsto per quest'estate e rimandato al 2021. Se la rassegna fosse andata in scena tra pochi mesi, parecchi calciatori avrebbero dovuto abbandonare la speranza di convocazione. Il rinvio invece lascia alcune porte aperte ai giocatori finiti ai margini delle rispettive Nazionali. Tra essi figurano un paio di profili della Sampdoria.



Secondo Il Secolo XIX ad esempio i blucerchiati che potrebbero tornare a sperare in una chiamata sarebbero Karol Linetty e Emil Audero. Sicuri invece di un pass Albin Ekdal, Bartosz Bereszynski e Jakub Jankto. Ancora incerti Morten Thorsby e Askildsen: la Norvegia infatti deve ancora vincere i playoff (avversaria la Serbia e la vincente di Scozia-Israele) per ottenere l'ingresso a Euro 2021.