Come riporta Sky Sport, il nuovo portiere della Sampdoria Emmanuel Audero ha raggiunto il resto della squadra nel ritiro di Pontedilegno. L'ex numero uno del Venezia è arrivato in prestito oneroso dalla Juventus per un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 e un controriscatto a favore dei bianconeri di 16.