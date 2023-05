Stankovic sì o Stankovic no? Negli ultimi giorni si è fatto un gran discutere sul futuro del tecnico della Sampdoria, ultima in classifica. Proprio di questo ha parlato Mattia Baldini, coordinatore tecnico della Sampdoria a Dazn: "Non lo abbiamo dovuto convincere, ha usato parole di frustrazione dopo il ko di Firenze. Ci siamo confrontati, le decisione vere si prendono il giorno dopo a mente fredda. Noi crediamo in lui e Stankovic ha fiducia in quello che la squadra può ancora dare".