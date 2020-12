Quella che inizia oggi sarà una settimana cruciale per il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Il laterale blucerchiato, infortunatosi lo scorso 6 dicembre durante la partita con il Milan, ha l'obiettivo di tornare a disposizione per la gara in programma il 3 gennaio con la Roma, e in questo senso i prossimi allenamenti saranno cruciali.



Oggi i blucerchiati si ritroveranno a Bogliasco, e Bereszynski inizierà a testare le risposte muscolari per capire se un suo recupero sarà o meno possibile. Il suo eventuale rientro risolverebbe, almeno momentaneamente, l'emergenza a destra anche se è tutta da testare la tenuta fisica del polacco e il minutaggio dopo un mese di stop.