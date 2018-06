Il mancato arrivo per le visite mediche di Valon Berisha e Lovro Majer ha iniziato a far serpeggiare un po' di interrogativi tra i tifosi della Sampdoria. In realtà, il centrocampista del Salisburgo sarebbe atteso per lunedì a Genova, mentre non c'è ancora una data precisa per il trequartista croato. Le indiscrezioni parlavano di una Samp innervosita dal 'tira e molla' attuato dal giocatore della Lokomotiva Zagabria in merito al suo contratto, e pure di un inserimento del Newcastle.



Secondo le indiscrezioni raccolte da Sampnews24.com i blucerchiati sarebbero comunque tranquilli in merito alla buona riuscita del doppio affare. Le trattative starebbero procedendo tutt'ora: bisogna limare ancora qualche dettaglio ma gli ultimi ostacoli verranno affronati nel corso della prossima settimana. Anche la concorrenza di altre società interessate non preoccupa la dirigenza di Corte Lambruschini, che resta molto fiduciosa in merito all'acquisto dei due giocatori.