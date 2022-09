Il momento di difficoltà della squadra stringe i tifosi della Sampdoria attorno ai giocatori. La risposta del pubblico blucerchiato ai biglietti messi in vendita per la partita con lo Spezia è stata immediata e rapidissima. In mezz'ora, infatti, i 1.129 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti del Picco sono stati letteralmente polverizzati.



A quel punto, i sostenitori doriani hanno iniziato ad acquistare online quelli della Curva Piscina, e in pochissimo si sono accaparrati 300 tagliandi nel settore occupato dai tifosi bianconeri. Logicamente, la cosa non è passata inosservata a La Spezia: i rapporti tra le tifoserie, una volta molto cordiali, si sono deteriorati di recente, e nella provincia ligure ha cominciato a diffondersi il messaggio di acquistare biglietti onde evitare di 'trovarceli ovunque' (con riferimento ai sampdoriani allo stadio, ndr).



Tutta questa situazione, unita al clima teso, ha allertato la Questura, che ha attenzionato la partita, memore anche di alcuni episodi spiacevoli dello scorso anno, avvenuti proprio vicino al Picco dove erano stati presi di mira anche famiglie e bambini blucerchiati. All'epoca, causa limitazioni Covid, il numero di sostenitori doriano era limitato, sabato invece i gruppi della Sud saranno al completo, si muoveranno in treno e ciò verrà monitorato in ottica ordine pubblico.