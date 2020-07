Il grande protagonista di giornata per la Sampdoria ha il volto sorridente e felice di Federico Bonazzoli, forse il giocatore più in forma dei blucerchiati, di sicuro quello che sta vivendo il momento più felice tra i calciatori a disposizione di Claudio Ranieri: "Pensavo che una serata di quella di Udine non potesse capirmi, e invece… Punti fondamentali e in più la mia prima doppietta. Se la rovesciata non la scorderò mai, neppure questa la dimenticherò" ha detto al sito ufficiale della Samp nel post partita.



Bonazzoli ha raccontato anche un aneddoto relativo ai due gol: "Non ho voluto sentire Gabbiadini che mi chiamava la palla, sono andato per la mia strada ed è andata bene. Il secondo? Bello, era l’unico modo che avevo per andare a prendere il pallone. Ora ripartiamo da qui, pedaliamo forte e prendiamoci i tre punti anche a Parma".



Per esultare l'attaccante ha raggiunto il suo capitano in panchina: "Sono andato da Quagliarella perché mi dà sempre consigli e mi dà una mano, davvero un idolo. La seconda invece l’ho condivisa con Seculin, che è un mio compagno di squadra alla Playstation nei giochi sparatutto" conclude.