Sampdoria, Borini: 'Quando entro i miei compagni sanno che può succedere qualcosa. Futuro con Pirlo'

La Sampdoria si gode in questo finale di stagione un Fabioin più. L'attaccante blucerchiato, dopo l'infortunio e la conseguente operazione in Finlandia, sta mettendo nelle gambe un minutaggio sempre maggiore, e la squadra di Pirlo si gode un giocatore sempre determinante. "" ha raccontato ieri Borini ai margini di un evento tenutosi a Genova, a Palazzo Ducale. "Nelle ultime tre partite sono entrato e abbiamo vinto. Il mister sa come utilizzarmi al meglio. Quando entro i miei compagni sa che può succedere qualcosa".

Nell'ultimo match, però, l'ingresso in campo di Borini era coinciso con la rete del pareggio ospite: "Con la Ternana abbiamo presoma ho detto alla squadra che non era successo niente e ne abbiamo segnati tre noi" racconta l'ex Milan. "Ora domani andiamo a Palermo. Loro hanno cambiato allenatore, avranno una scossa e noi dovremo rispondere". Come salire in Serie A? Borini non si espone: "In B vale il bel gioco ma anche quello sporco.". E nel futuro, secondo il calciatore può essere Pirlo a guidare la Sampdoria? Borini non ha dubbi: "