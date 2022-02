Buone notizie da Stefano Sensi. Il centrocampista della Sampdoria, fuori con l'Empoli per un problema muscolare, ha recuperato ieri dal risentimento patito la scorsa settimana e ora, con ancora due allenamenti prima della sfida di lunendì sera, il tecnico Giampaolo sembra orientato ad impiegare l'ex Inter dal primo minuto.



Il tecnico dovrebbe schierare il consueto 4-3-1-2 con Sensi alle spalle di Caputo-Quagliarella. In alternativa, se Sensi non dovesse farcela, spazio al 5-3-2. Al termine dell'allenamento oltretutto il numero 5 blucerchiato si è concesso, insieme a Rincon e Giovinco, un ulteriore lavoro fisico.