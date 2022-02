Concluso il calciomercato, per la Sampdoria si è aperto il capitolo rinnovi. Il primo è stato quello di Bartosz Bereszynski, il secondo potrebbe, un po' a sorpresa, coinvolgere il suo 'alter ego' sulla fascia, ossia Andrea Conti.



Il club blucerchiato aveva prelevato il laterale a gennaio in prestito secco dal Milan, di fatto ereditando gli ultimi sei mesi di contratto dell'ex Atalanta. Alla dirigenza doriana però sono bastate soltanto un paio di gare per convincersi della bontà del tesseramento. Così, nelle ultime ore, gli uomini mercato genovesi hanno iniziato a discutere con l'agente del giocatore, trovando l'accordo per il rinnovo.



Secondo Sampnews24.com il nuovo contratto di Conti, ormai pronto a diventare un blucerchiato a tutti gli effetti, verrà depositato nei prossimi giorni andando a sancire l'ufficialità del rinnovo.