Il mercato della Sampdoria ruoterà molto attorno alla figura dei terzini, anche perchè da tempo i dirigenti doriani sono alla ricerca di profili in grado di prendersi la titolarità sulle fasce. In quest'ottica rientra anche un nome nuovo per la Samp, quello di Marcelo Saracchi. Si tratta di un giocatore molto giovane, classe 1998, nato in un paese che sta dando grandi soddisfazioni al club di Ferrero dal punto di vista sportivo: l'Uruguay, che ha dato i natali anche a Torreira e Ramirez.



Saracchi è di proprietà del River Plate, e sembra intenzionato a lasciare l'Argentina per tentare l'avventura nei campionati europei. La Samp è alla finestra, assieme al Napoli e all'Inter. Attenzione però alla forte concorrenza del Lipsia: in questo momento, secondo la stampa d'oltreoceano, il club tedesco sarebbe quello in pole per assicurarsi il calciatore.



Il terzino era stato acquistato l'anno scorso per circa 2 milioni di euro dal River, che lo aveva prelevato dal Danubio. Con la maglia biancorossa, Saracchi ha disputato 16 presenze in Primera Division e 5 in Libertadores. E' dotato di passaporto italiano grazie ai nonni, e la fitta concorrenza non dovrebbe far aumentare in maniera esponenziale il prezzo del cartellino: la volontà del diretto interessato, e la mancata qualificazione alla Copa Sudamericana potrebbero fare il gioco della Samp.