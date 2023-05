In una Sampdoria ormai destinata alla retrocessione, c’è un giocatore che ha già fatto le valigie ed è andato via. Secondo Tuttosport il marocchino Sabiri avrebbe lasciato Genova per volare in Germania dalla famiglia. Ormai in rotto sia con Stankovic che con i tifosi, dalla prossima stagione giocherà con la Fiorentina ma ha scelto di lasciare la Samp qualche mese prima della scadenza del contratto.