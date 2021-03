Sampdoria - Cagliari (primo tempo 0-1)



Marcatori: 11’ p.t. Joao Pedro (C), 33’ s.t. Bereszynski (S), 35’ s.t. Gabbiadini (S), 50’ s.t. Nainggolan (C).



Assist: 33’ s.t. Ramirez (S), 35’ s.t. Quagliarella (S), 50' s.t. Pavoletti (C).



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (1’ s.t. Ramirez); Candreva (42’ s.t. Yoshida), Silva, Ekdal (17’ s.t. Thorsby), Jankto; Keita (17’ s.t. Gabbiadini), Quagliarella (42’ s.t. Damsgaard). All. Ranieri



Caglari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani (41’ s.t. Calabresi); Nandez, Marin (41’ s.t. Pereiro), Nainggolan, Duncan, Lykogiannis (46’ s.t. Cerri); Joao Pedro (29’ s.t. Simeone), Pavoletti. All. Semplici.



Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste



Ammoniti : 25’ p.t. Godin (C), 7’ s.t. Pavoletti (C), 17’ s.t. Colley (S), 23’ s.t. Lykogiannis (C), 44’ s.t. Gabbiadini (S), 45' s.t. Yoshida (S), 47’ s.t. Thorsby (S)