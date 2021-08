Continuano a circolare indiscrezioni a Genova in merito al futuro dell'esterno della Sampdoria Antonio Candreva. Il giocatore nelle scorse settimane è già stato accostato ad alcune società italiane, in particolare la Fiorentina e il Milan. L'ipotesi viola, però, sembra poco percorribile. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica più che la pista che conduce al club di Commisso, sarebbe plausibile un interessamento last minute dei rossoneri, specialmente in caso di partenza di Castillejo.



Stando al quotidiano, il Doria non vorrebbe lasciar partire Candreva, ma a fronte di un'offerta importante potrebbe convincersi, lasciando spazio ad eventuali pretendenti per il calciatore classe 1987.