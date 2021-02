Rispetto alle formazioni ipotizzate alla vigilia, potrebbe esserci una sorpresa nelle scelte di Ranieri per la partita in programma tra due ore a Marassi tra la Sampdoria e l'Atalanta. Il tecnico blucerchiato, intenzionato a riproporre il 4-4-1-1, potrebbe infatti lasciare in panchina Antonio Candreva.



Secondo Il Secolo XIX, si tratterebbe di una scelta legata ai tre impegni ravvicinati e alla volontà del mister di dosare il calciatore. Il suo posto potrebbe prenderlo Jankto, che giocherebbe così a piede invertito con Damsgaard sull'altra fascia. Secondo il quotidiano, destinato alla panchina anche Quagliarella. La seconda punta potrebbe essere Verre.