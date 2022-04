L'allenatore della Sampdoria Marco Giamapaolo ha sottolineato spesso quanto siano cruciali gli eventuali recuperi di giocatori nel reparto avanzato in vista del finale di campionato. Per questo motivo il tecnico blucerchiato spera di riuscire a recuperare in ogni modo Sebastian Giovinco, per lunedì o al limite per le prossime gare.



In attesa di Supryaga, e con Gabbiadini out, preziosissime sono le condizioni di Quagliarella e Caputo. Per questo motivo ieri l'attaccante doriano ieri ha terminato prima dei compagni la seduta pomeridiana. Compito della Samp, da qui al termine della stagione, sarà dosare e preservare l'ex Sassuolo e il capitano, in modo da averli a disposizione per ogni match.