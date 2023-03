La partita di Sabiri con la Salernitana è durata solo 35 minuti. Partito titolare nelle scelte di Stankovic, secondo Sky Sport è stato sostituito per scelta tecnica perché l'allenatore non era contento dell'approccio del giocatore al match. Dopo il cambio, Stankovic si sarebbe anche girato verso i tifosi che stavano criticando il giocatore: "Ci ho pensato io (riferendosi al cambio, ndr), ora tornate a tifare per la squadra".