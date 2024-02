Sampdoria, caso Verre; non convocato, Pirlo: 'Ha opzioni di mercato'. Club stizzito dai rifiuti

In casac'è una situazione molto complessa da sbrogliare, al termine del calciomercato. E' quella relativa a Valerio, centrocampista blucerchiato titolarissimo per mesi nello scacchiere di mister Pirlo, ma indicato dal club come sicuro partente a gennaio a causa dell'alto ingaggio. Una settimana fa, sono emerse le voci di un interessamento dallaper il calciatore, in particolare dall'Hatayspor, e il trasferimento sembrava ad un passo anche perché Pirlo non lo ha convocato per la sfida con il Cittadella. Giova ricordare che sino alla giornata precedente, Verre partiva sempre nell'undici iniziale con la fascia di capitano al braccio.L'ex Roma ha però rifiutato il trasferimento in Turchia. Oggi però il numero 10 non è stato nuovamenteda Pirlo. Ovviamente, quando ieri è stato diramato l'elenco dei convocati, l'assenza del giocatore ha fatto rumore. L'allenatore ha liquidato così la faccenda: "Resta ancora fuori dai convocati anche con il Modena,". Il mercato in Turchia finirà il 9, e la speranza per le parti in causa è di trovare una quadra e cedere il calciatore. Anche perché la situazione è tesa e di difficile soluzione.Se Verre non partirà, rischia di vivere dagli ultimi mesi a Genova. La società infatti è stata piuttosto dura con il trequartista, pare che la dirigenza non abbia digerito troppo bene i vari rifiuti, anche perché hanno complicato le operazioni di mercato, e l'unica soluzione adesso sembra quella di una partenza. Oltretutto, Verre ha un contratto impattante sulle casse doriane: si parla di circa 3 milioni complessivi lordi sino a giugno 2025: vivendo ai margini gli ultimi mesi, rischia di svalutarsi ulteriormente.