Sampdoria-Spal di Coppa Italia il 4 dicembre non è ovviamente un'occasione particolarmente 'mediatica' per i blucerchiati. Sarà però una chance importante per parecchi giocatori che non hanno mai giocato, o l'hanno fatto poco: Marco Giampaolo ha annunciato un robusto turn over, svelando anche i nove undicesimi della formazione che scenderà in campo questa sera. "Giocherà di sicuro Rafael, giocherà Ferrari, che in Serie A ha sempre giocato" ha detto il mister ieri pomeriggio. "Giocheranno poi Kownacki, Saponara, Defrel, Sala, Colley, Vieira e Jankto. I due che ho lasciato in sospeso li deciderò quando avrò verificato le condizioni".



I due calciatori non annunciati dal tecnico doriano sono un esterno difensivo e un centrocampista. Tre le opzioni a disposizione del mister: la prima è quella di schierare Jacopo Sala a destra, con Colley e Ferrari centrali e Murru a sinistra. Altra soluzione, se Murru non dovesse scendere in campo, è il trasloco di Sala a sinistra con l'ingresso di Rolando a destra. C'è poi un'altra remota possibilità: Sala centrocampista, con Rolando e Murru sulle corsie. Difficile che Giampaolo opti per una soluzione del genere. Il terzo centrocampista potrebbe quindi essere l'imprescindibile - per il mister doriano - Dennis Praet. Nessun dubbio per il resto della formazione, con Vieira e Jankto in mezzo al campo e Saponara a sostegno di Defrel e Kownacki.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Vieira, Jankto; Saponara; Kownacki, Defrel. All. Giampaolo.