Il Torino guarda con attenzione a Omar Colley. Il difensore della Sampdoria, per il dopo Bremer, viene valutato in ottica acquisto dalla società granata, che però si dovrà scontrare con la volontà blucerchiata. L'operazione infatti per il momento sembra destinata a non decollare a causa della scarsa propensione di Corte Lambruschini a cedere il calciatore.



Secondo Tuttosport, la Samp non ha intenzione di cedere Colley, di certo non prima di aver capito quale sarà il destino di Murillo. Inoltre Giampaolo è stato chiaro: il mister doriano ha chiesto nuovi innesti, e non può permettersi di perdere ulteriori pedine, specialmente in difesa.