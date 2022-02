La Sampdoria recentemente ha dovuto fare a meno di uno dei giocatori più affidabili tra le fila blucerchiate, ossia Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, tra acciacchi e squalifiche, nell'ultimo periodo ha avuto difficoltà a trovare un impiego continuo, ma per il Doria (e per Giampaolo) resta un insostituibile.



Scontato il turno di stop rimediato in seguito al doppio giallo di Spezia, Ekdal tornerà a disposizione per la sfida con il Milan. Si aprirà quindi un interessante ballottaggio a centrocampo, che presumibilmente coinvolgerà proprio Ekdal, insieme a Rincon e Thorsby. La sensazione è che Giampaolo difficilmente deciderà di rinunciare allo svedese come palleggiatore in cabina di regia.



Ekdal potrebbe quindi partire dall'inizio, insieme ad uno tra Rincon e Thorsby. La sfida di San Siro potrebbe anche essere l'occasione giusta per far rifiatare il norvegse, quasi sempre impiegato nel corso della stagione.