Davvero sfortunata la Sampdoria con gli acquisti di gennaio: oltre a Gabbiadini e Supryaga, i blucerchiati hanno visto pochissimo in campo anche l'esterno Andrea Conti, presumibilmente costretto ad issare bandiera bianca pure per la partita con la Salernitana, dopo aver saltato il match con il Bologna e quello con la Roma.



Il problema dell'ex Milan è legato ad un ginocchio, e non è ancora rientrato in gruppo. I tempi di recupero non sono noti, ma quasi certamente l'esterno classe 1994 salterà la prossima, cruciale gara dei blucerchiati.