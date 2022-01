Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: "C'è dispiacere per aver subito gol quando Audero non era nelle migliori condizioni, è stata una nostra ingenuità. Nel primo tempo troppi errori nel disimpegno, si è fatto troppo poco. Rincon ha dato verve alla squadra, Ekdal non era in condizioni ottimali. Per giocare con il centrocampo a tre devi avere a disposizione tre attaccanti e non avevamo esterni d'attacco. Se mi aspetto un regalo dal mercato? La società sa dove deve intervenire, manca ancora tanto alla chiusura del mercato".