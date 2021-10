In estate, la Sampdoria si è trovata a vivere una situazione abbastanza particolare. La società blucerchiata infatti conduceva le trattative praticamente con tre persone diverse, ossia Carlo Osti, Daniele Faggiano e pure Massimo Ferrero. A fare le spese del mercato condotto e delle mancate cessioni è stato proprio Osti, al centro di una controversia legale in seguito al licenziamento per giusta causa operato da Corte Lambruschini. All’ormai ex ds viene contestato un piano di acquisti e cessioni considerato inadeguato dal Viperetta e, sulla vicenda, deciderà il Tribunale.



Interessante però è l’analisi, scaturita proprio la vicenda, di quali trattative sono state condotte e da chi. Alcune infatti sono state portate avanti direttamente da Ferrero, altre sono state tolte dalle mani di Osti proprio dal patron doriano. Il Secolo XIX fa ad esempio il nome di Thorsby. L’affare con l’Atalanta, inizialmente affidato ad Osti, è passato nella mani del Viperetta. L’acquisto di Ciccio Caputo, l’unico della sessione estiva, è stato invece condotto da Ferrero insieme a Faggiano mentre le negoziazioni con l’agente Ramadani per Brekalo e Seferovic sono state portate avanti direttametne da Ferrero.