Durante la sessione di mercato di gennaio, la Sampdoria dovrà sciogliere alcuni nodi relativi a giocatori in uscita o in esubero. Ad esempio, la società blucerchiata dovrà discutere la situazione di Gianluca Caprari, quasi certo del riscatto da parte del Verona. L'attaccante gialloblù, però, non è solo. Probabilmente ad esempio Mehdi Leris verrà impiegato con il Brescia per 'scontare' parte della cifra dovuta dai blucerchiati per Torregrossa. La Gumina sta giocando e potrebbe muovere il mercato, idem De Luca mentre Bonazzoli è a rischio. Il suo destino è legato a doppio filo a quello della Salernitana, perché in caso di esclusione dal campionato del club campano, la punta tornerebbe a Genova.



I giocatori in uscita da Corte Lambruschini invece sono cinque: si tratta di Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira, entrambi infortunati e poco impiegati per questo motivo, di Wladimiro Falcone, alla ricerca di una squadra in cui possa fare il titolare, Fabio Depaoli (non entra nelle rotazioni di D'Aversa) e Julian Chabot, chiuso da Colley, Yoshida, Ferrari e Dragusin.