L'avventura di Gregoire Defrel alla Sampdoria è giunta al capolinea con lo schianto dei giorni scorsi in Corso Europa a Genova, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Samp provvederà a punire il francese con una maxi multa, ma non solo infatti il club blucerchiato ha deciso di non riscattare l'attaccante di proprietà della Roma.



Defrel quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno tornerà alla Roma che dovrà trovare una nuova sistemazione al francese che era stato fortemente voluto dall'ex tecnico Di Francesco.