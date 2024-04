Sampdoria, De Luca: 'Sono contentissimo, lo stadio era una bolgia'

L'eroe di giornata, in casa, ha le sembianze di Manuel. Il centravanti blucerchiato, autore di una tripletta, non riesce a contenere l'entusiasmo nell'analizzare la vittoria con la Ternana: "Innanzitutto voglio ringraziare i compagni, il mister, lo staff e tutti quelli che mi sono state vicine. Il merito è tutto loro, che mi hanno fatto stare tranquillo e sereno" ha detto nel post gara. "Sono contentissimo, è la mia prima tripletta da professionista: me lo merito per il lavoro fatto, ed è una serata che mi voglio godere.

"Per il rigore mi sono preparato molto bene, perché in passato avevo sbagliato contro Iannarilli. Ero sicuro di me. Gli altri gol? Il secondo è stato bellissimo, devo ancora rivederlo, e il merito va anche a". aggiunge De Luca ricordando le sue tre reti.Parte del merito, comunque, va al gruppo: "Sì, questa è una Samp che sta bene, spensierata e determinata. Stiamo lavorando nei minimi dettagli, e penso che si stia vedendo; dobbiamo però rimanere coi piedi per terra perché ci attendono sette finali. La testa ora."