In casa Sampdoria c'è apprensione in merito alle condizioni di Filip Djuricic e Jeison Murillo: entrambi i giocatori sono in forte dubbio per la partita con la Lazio di lunedì. Ieri entrambi si sono allenati a parte, sia il trequartista che il difensore sono usciti acciaccati dalla sfida con il Bologna. Le condizioni del serbo e del colombiano verranno valutate in questi giorni, ma attualmente una loro presenza sembra piuttosto complessa.



Allenamento differenziato anche per Sabiri, che però preoccupa meno rispetto a Djuricic e Murillo, e per l'arrivo di gennaio Gunter, infortunatosi durante il riscaldamento di Monza-Samp. Se il marocchino rientrerà tra oggi e domani in gruppo, il centrale ex Verona con la Lazio sarà sicuramente out.