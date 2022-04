Al Mugnaini, in questi giorni di allenamento pre Salernitana, gli occhi sono puntati anche sulla condizione di Antonio Candreva. L'esterno ex Inter, recentemente criticato per un rendimento non all'altezza delle aspettative, verrà valutato con attenzione da Giampaolo nei prossimi due giorni di allenamenti della Sampdoria.



Secondo Il Secolo XIX Candreva non è al meglio, le future sedute daranno indicazioni ulteriori in merito alle sue condizioni ma il numero 87 potrebbe anche partire dalla panchina.