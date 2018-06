Secondo il quotidiano lusitano Record, la Sampdoria ha fatto, nelle ultime ore, un sondaggio con lo Sporting Lisbona per Luis Maximiano, portiere classe '99. Il giocatore, si legge, sarebbe però intenzionato a restare allo Sporting e proprio per questo avrebbe al momento declinato la proposta blucerchiata, così come quella arrivata dal Chievo.