La Sampdoria mette a segno un colpo importante. Non si tratta però di un calciatore talentuoso, né di un grande allenatore, bensì di un dirigente che a Genova ha lasciato ricordi decisamente positivi e può incidere altrettanto, se non di più rispetto ad un giocatore. Dopo l'addio di un anno fa è pronto a tornare in blucerchiato Riccardo Pecini, lo scopritore di talenti che ha fatto le recenti fortune di Corte Lambruschini.



Pecini aveva salutato la scorsa estate per trasferirsi all'Empoli, nel ruolo di direttore sportivo. Adesso però sarebbe pronto a riabbracciare la Sampdoria, per cui ricoprirà l'incarico di capo dell'area scouting. Il dirigente firmerà un contratto annuale, dal momento che secondo Il Secolo XIX sarà legato a quello dell'attuale ds doriano Carlo Osti, in scadenza a giugno 2020.