Il grande tema di Genova inerente alle due squadre di calcio cittadine,, verte sulla ristrutturazione dello stadio Luigi. E' un argomento che appassiona da anni, ma che sarebbe giunto ad un punto di svolta, come conferma il vicesindaco Pietro Piciocchi che sta seguendo l'iter: "Rappresenta unavisto che le regole previste per gli stadi di nuova generazione tengono conto anche delle aree attorno agli impianti sportivi che devono essere riqualificate e oggetto di interventi" ha detto a Il Secolo XIX.

La nuova accelerata potrebbe essere quella buona: "Ci sono continue interlocuzioni con le due società sportive che stanno facendo la loro parte, abbiamo ricevuto e stiamo esaminando nuovi documenti tecnici eIl restauro del Ferraris è un'opera sulla quale la nostra amministrazione si è spesa molto, non soltanto per centrare l'obiettivo degli Europei in programma nel 2032, sul quale tutti noi contiamo molto, ma più in generale per garantire una nuova vita allo stadio di Marassi".Il quotidiano ha condotto anche un reportage sui lavori previsti, che partiranno nei prossimi mesi e che dovranno essere conclusi in tempo per gli eventuali Europei 2032. Il valore del cantiere viene stimato ina, coinvolgendo oltre 100 addetti in maniera continuativa per quattro anni. Le opere saranno di muratura e carpenteria, e le aziende dovranno lavorare anche di notte e nei festivi, tenendo conto del calendario delle partite. La capienza dell'impianto dovrebbe aumentare e superare quota 33mila spettatori, grazie allo spostamento in facciata delle scalinate della tribuna. Interventi anche nelle aree tra gradinate e tribuna e tra gradinate e distinti,Il nuovo Ferraris verrà dotato anche di dotazione tecnologia di ultima generazione per rientrare nella categoria Uefa 4, livello sufficiente ad ospitare finali di Champions ed Europa League. L'energia elettrica verrà prodotta da fonti rinnovabili con pannelli fotovoltaici sulla copertura. L'ultimo piano della tribuna è previsto interamente in vetro con oltre tremila metri quadrati di superficie da destinare agli skybox.

I costi della ristrutturazione dovrebbero essere divisiche hanno annunciato la costituzione di una newco ad hoc. Non è ancora chiaro però se questa azienda verrà costituita dai due club o dalle proprietà. Di recente a Palazzo Tursi è andata in scena una riunione tra Comune, squadre e vertici della società Luigi Ferraris (attuale gestore dello stadio, costituita al 50% dai due club). Il costo complessivo della realizzazione oscillerebbe tra gli 80 e i 100 milioni di euro.