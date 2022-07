Da qualche tempo, Sampdoria e Salernitana intrattengono fitti colloqui. Non si parla però soltanto di Morten Thorsby, ma anche di un possibile ritorno in granata di Federico Bonazzoli. Ieri De Sanctis, direttore sportivo dei campani, è stato abbastanza chiaro parlando di 'fiducia' per l'approdo del giocatore all'Arechi. I nodi da limare, però, sono ancora parecchi.



INCONTRO - Ieri ad esempio la Salernitana ha incontrato gli agenti del calciatore, per continuare la trattativa sull'ingaggio del calciatore. Bonazzoli era già convinto della destinazione, anche perché l'anno scorso alla corte di Nicola ha vissuto la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A, ma i procuratori chiedevano un ingaggio più importante. Dal summit arriva ottimismo, un accordo di massimo sarebbe stato trovato, anche se con alcuni aspetti ancora da limare.



SAMP - Più complessa la situazione con la Samp, che non vuole svalutare il suo giocatore, e non sembra intenzionata ad accontentarsi delle cifre circolate sino ad oggi per Bonazzoli. I blucerchiati vorrebbero monetizzare dalla cessione dell'attaccante, la situazione potrebbe sbloccarsi magari comprendendo nella trattativa Thorsby e alzando la cifra complessiva.