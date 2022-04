Inizialmente, il rientro in campo di Mikkel Damsgaard era ipotizzato a stretto giro di posta. Qualcuno aveva anche ventilato la possibilità di vedere il danese della Sampdoria convocato per Bologna, ma l'eventualità non si è verificata. In questi giorni a Bogliasco lo staff sanitario blucerchiato sta lavorando per riportarlo a giocare, ma senza forzare né correre rischi inutili.



Recentemente Damsgaard sta alternando delle sedute individuali a spezzoni di allenamento con i compagni. Il giocatore classe 2000 è concenetrato al recupero della massa muscolare, tanto è vero che non ha ancora partecipato alla parte agonistica delle sedute di Giampaolo. Ovviamente, Damsgaard sta gestendo pure qualche piccolo risentimento, normale considerando l'entità dell'infortunio e il complesso recupero.



L'eventuale convocazione per la Salernitana, non scontata, servirà soltanto per permettergli di assaggiare il clima spogliatoio e la sensazione di una partita, più plausibile come data per un suo possibile, graduale inserimento, il Derby o addirittura il match successivo.