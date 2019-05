Andersen e Praet sono i due pezzi pregiati in uscita dalla Sampdoria. Che pesca sul mercato olandese: dopo aver bloccato il centrocampista Thorsby dell'Heerenveen, sta trattando il difensore Chabot del Groningen. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Tavares tornerà in Brasile. Saponara e Tonelli dovrebbero rientrare rispettivamente a Fiorentina e Napoli per fine prestito, resta da valutare il futuro di Defrel con la Roma.