Alla fine, il colpo Lovro Majer per la Sampdoria pare definitivamente saltato. Ad annunciarlo era stato lo stesso giocatore, dopo un week end di riflessione a Zagabria trascorso con la famiglia e nonostante i frequenti contatti telefonici con la società di Corte Lambruschini, che ha monitorato continuamente e con grande attenzione la situazione. Alla base del 'gran rifiuto' però non ci sarebbero motivi economici: l'accordo con la Lokomotiva c'era, così come quello con il calciatore che avrebbe firmato un contratto da 500mila euro a stagione, dieci volte quello che guadagna attualmente.



Ad avere la meglio, nella combattuta decisione presa da Majer, sarebbero state le insicurezze sul suo futuro. Il ragazzo - non dimentichiamo che si tratta di un classe 1998 - non se la sarebbe sentita di compiere il salto in un campionato competitivo come la Serie A già quest'estate. Majer avrebbe preferito rimanere ancora a giocare nella Lokomotiva, ma di fronte alle pressioni della Dinamo Zagabria (molto influente nei confronti dei 'cugini') non c'è neppure stato bisogno di intavolare una vera e propria trattativa.



A quel punto, le 'spinte' ambientali da parte di famiglia, amici, consiglieri e anche da parte delle due dirigenze croate avrebbero fatto il resto. Majer andrà alla Dinamo, e alla Samp un po' di rammarico resta. I blucerchiati sono consapevoli del potenziale del calciatore croato, e hanno provato sino all'ultimo a portarlo alla corte di Giampaolo.