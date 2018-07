A Genova in molti aspettano ancora Pedro Obiang. L'accordo tra West Ham e Sampdoria per il trasferimento del calciatore sembrava ormai chiuso, circolavano anche le prime cifre, ma il mancato arrivo in Italia del centrocampista spagnolo ha iniziato a sollevare qualche dubbio tra i tifosi e gli addetti ai lavori.



Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe un intoppo di tipo economico nella trattativa. La Sampdoria infatti non vorrebbe più spingersi oltre i 9 milioni per un giocatore ceduto tre estati fa per 7 milioni. Nel frattempo, lo stesso Obiang starebbe continuando la sua pressione sul West Ham, per far sì che gli Hammers accettino le richieste blucerchiate. La decisa volontà del giocatore è un elemento molto importante nell'operazione, c'è però un rischio di cui tenere conto: il tentennamento doriano potrebbe consentire ad altre società di inserirsi, scatenando una vera e propria asta per Obiang. E questa è ovviamente un'eventualità che la Samp vuole scongiurare.