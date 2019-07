Jason Murillo, neo-acquisto della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del club ufficiale blucerchiato: "Voglio ringraziare il presidente Ferrero e tutti i dirigenti per avermi portato qui. E' una grande opportunità e spero di approfittarne. Sono molto contento di tornare in Italia in un grande club come la Sampdoria. Ho parlato con Di Francesco, la sua fiducia è grande, devo lavorare per ripagarla. La Samp è una squadra con grande storia, vengo qui con allegria e voglia di vincere. Quagliarella è molto forte, conosciamo le sue qualità. E' stato importante, per me, sapere che qui hanno giocato Muriel e Duvan Zapata".